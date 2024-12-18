Евгений Варакин: За год количество субъектов МСП в Верхнем Услоне выросло на 12%

За год количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнеуслонском районе Татарстана выросло на 12% и достигло 1124. Положительную динамику в развитии бизнеса отметил на круглом столе с участием власти и бизнеса глава района Евгений Варакин.

На встрече с предпринимателями Верхнеуслонского района подвели итоги уходящего года и обсудили актуальные вопросы развития бизнеса. Варакин заявил, что в районе намерены выстраивать конструктивный диалог между властью и бизнесом.

Он подчеркнул важность поддержки представителей МСП и заверил участников встречи в продолжении работы по созданию благоприятных условий для развития бизнеса в районе.

На встрече выступила замначальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №3 по Республике Татарстан Лилия Гайнутдинова. Она рассказала о грядущих изменениях в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2025 года. Участники встречи получили возможность задать вопросы и обсудить, как нововведения могут повлиять на их деятельность.

Не менее важным стало обсуждение вопросов, связанных с охраной здоровья сотрудников предприятий.

Заместитель главного врача Верхнеуслонской центральной районной больницы Дана Хусаинова рассказала об итогах проведения медицинских осмотров работников организаций района. Этот вопрос вызвал живой отклик среди присутствующих.

В завершение встречи Евгений Варакин вручил благодарственные письма предпринимателям, активно занимающимся благотворительностью. Их вклад в поддержку социально незащищенных слоев населения и участников специальной военной операции был особо отмечен. Глава района выразил признательность за их социальную ответственность и участие в жизни района.

Он подчеркнул, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе. Это позволит выстраивать более продуктивный диалог между властью и бизнесом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Верхнем Услоне начала работу горнолыжная база с перепадом высот до 45 метров.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.