Путин поговорил по телефону с девочкой, чью мечту исполнил во время акции «Ëлка желаний»

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 8-летней Кристиной Син из Южно-Сахалинска, у которой диагностирован первичный иммунодефицит. Заветную мечту девочки – посетить озеро Байкал – глава государства исполнил в рамках акции «Ёлка желаний», напомнили в пресс-службе Кремля.

В разговоре Владимир Путин поинтересовался у Кристины впечатлениями от поездки. Она провела несколько дней на Байкале с семьей, посетила экскурсии у самого озера, а также в тематических окрестных музеях. Во время разговора Президент рассказал, что тоже бывал там с поездками и остался очень доволен.

Отмечается, что, несмотря на свое заболевание, девочка отлично учится, занимается аэробикой и в будущем хочет стать врачем и помогать людям.

Напомним, что Президент России исполнил новогодние мечты еще двоих детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Благодаря ему 13-летняя Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга смогла попробовать себя в роли ведущей новостей, а 11-летнему Никите Мирошниченко из Костромы подарили памятную экскурсию в Эрмитаж.

Напомним, участие в благотворительной новогодней акции во время поездки в Москву принял и Раис Татарстана Рустам Минниханов.