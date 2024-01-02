Власти РФ исполнили мечту мальчика, организовав ему поездку на «КАМАЗ-МАСТЕР»

Зампредседателя Правительства России Алексей Оверчук исполнил мечту 5-летнего Аделя, о которой узнал на «Елке желаний». Мальчик писал, что хотел бы побывать на «КАМАЗ-МАСТЕР».

В итоге малыш со всей своей семьей в один из дней приехал на татарстанское предприятие, где его встретили члены команды. Видео с экскурсии появилось на портале правительства РФ. Аделю показали спортивный цех команды, где собираются спортивные машины КАМАЗа, рассказали о том, как устроены гоночные грузовики, а также ребенок увидел разные фотографии, которые зафиксировали историю развития предприятия.

Помимо этого, мальчику дали почувствовать себя в роли водителя, посадив в кабину нескольких гоночных машин.

В завершение встречи ребенку подарили сладкий подарок и именитую модель гоночного КАМАЗа.