В Зеленодольском районе жители снова пожаловались на бездомных собак

В Зеленодольском районе жители вновь пожаловались на бродячих собак. По сообщениям в соцсетях, стая из примерно семи безнадзорных собак напала на женщину с маленьким ребенком возле железнодорожной станции «Зеленый Дол».

По словам женщины в соцсетях, она вместе с дочкой направлялась в детский сад и проходила мимо дома №82 по улице Калинина, когда на них внезапно набросилась агрессивная стая. Собаки громко лаяли и направлялись в их сторону. Испугавшись, женщина схватила ребенка и побежала к переходному мосту. Две собаки, как она утверждает, продолжали преследовать их и даже караулили возле моста до тех пор, пока не приехал ее муж.

Это не первый подобный случай в районе. Ранее здесь уже произошла трагедия: свора собак напала на 9‑летнюю школьницу. Врачи боролись за ее жизнь три недели, однако полученные травмы оказались смертельными.

В администрации района заверяют, что работа по отлову бездомных животных ведется регулярно.

«В Зеленодольском районе регулярно ведется отлов бездомных животных, в период с 1 декабря 2025 года по 14 января 2026 года отловлено 235 бродячих собак, работа в данном направлении продолжается», – сообщила начальник пресс-службы района Регина Чибрикова.

На территорию станции «Зеленый Дол» уже направлена служба отлова.

Тем временем в конце декабря депутаты Госсовета РТ на последнем заседании года приняли два законопроекта, регулирующих сферу обращения с бездомными животными. Проекты предусматривают возможность введения режима экстраординарной ситуации, а также допускают умерщвление бездомных животных только при наличии строгих оснований. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».