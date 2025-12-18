Скончалась девочка, на которую напала стая собак в Васильево

Девятилетняя девочка, на которую напала стая собак в Васильево Зеленодольского района, скончалась в больнице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Михаил Афанасьев.

«Врачи делали все возможное, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью», – написал он.

Глава района отметил, что семье погибшей девочки будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, 28 ноября собаки напали на девятилетнюю девочку в пгт Васильево Зеленодольского района. Врачи несколько недель боролись за ее жизнь, но спасти ребенка не удалось.

3 декабря стало известно о задержании руководителя и работника организации, ответственных за отлов безнадзорных животных – позднее суд отправил обоих под домашний арест. Кроме того, был задержан депутат совета Айшинского сельского поселения, который также руководил местным департаментом ЖКХ – ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ведется следствие.