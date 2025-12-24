Волкособы, приюты и гуманное умерщвление: в Татарстане решают проблему бродячих животных

Два законопроекта, связанных с регулированием сферы обращения с безнадзорными животными, приняли сегодня депутаты на последнем в этом году заседании Госсовета РТ. Предусматривается введение режима экстраординарной ситуации и допускается умерщвление безнадзорных животных только при наличии строгих оснований. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Они сбиваются в стаи и представляют опасность для людей и животных»

Первым законопроектом внесены изменения в Экологический кодекс РТ. Согласно этому документу, помесь волка с собакой в Татарстане причислили к охотничьим ресурсам. Охота будет проводиться для регулирования их численности.

Это необходимо, поскольку ежегодно в охотничьих угодьях республики встречаются помеси волка с собакой. Они сбиваются в стаи и представляют опасность для людей и животных, пояснил заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов.

«В республике имеются случаи нанесения ими ущерба популяциям диких животных. Районные специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам и охотпользователи постоянно обнаруживают в охотyгодьях трупы косуль, загнанных и задушенных этими хищниками, особенно часто это происходит зимой, в условиях глубокого снега. Оценочный ущерб составляет около 3 млн рублей», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам депутата, эти животные являются переносчиками бешенства. «А поскольку они не боятся людей, то могут близко подходить к населенным пунктам и контактировать с домашними животными и человеком», – заметил он.

Только за 11 месяцев этого года в республике выявлено 24 случая бешенства, уточнил парламентарий.

«Принятие закона будет способствовать снижению экологического ущерба от действий этих диких животных и риска распространения особо опасных заболеваний», – отметил Хазипов.

Федеральное законодательство разрешает регионам своими законами включать млекопитающих и птиц в охотничьи ресурсы. К охотничьим ресурсам на территории Татарстана отнесена серая ворона. Теперь этот пункт будет дополнен помесью волка с собакой – особью животного, для которой охотничьи угодья являются естественной средой обитания.

Назип Хазипов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав граждан при обращении с животными»

Другим законопроектом вносятся дополнения в республиканский закон «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ».

В частности, утверждается порядок введения режима экстраординарной ситуации в области обращения с животными без владельцев на территории Татарстана и перечень мероприятий для ее разрешения. Предусмотрено также создание пунктов временного содержания животных.

Кроме того, расширяется перечень случаев, когда возможно умерщвление животных без владельцев, находящихся в пунктах временного содержания. Умерщвление допускается только при наличии строгих оснований.

В перечень вошли следующие случаи:

Необходимо прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных животных. При этом неизлечимое заболевание или травма, несовместимая с жизнью, должны быть достоверно установлены ветеринаром.

Наличие болезни, опасной для человека и других животных. Этот факт также устанавливает ветеринарный врач.

Наличие немотивированной агрессии у животных без владельцев.

Проведение мероприятий, направленных на разрешение экстраординарной ситуации в области обращения с безнадзорными животными.

Нападения животного без владельца на человека.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность действующего правового регулирования в области обращения с животными без владельцев, что будет способствовать достижению целей защиты прав граждан при обращении с животными», – подчеркнул Хазипов.

Депутат Игорь Бикеев поинтересовался, поможет ли принятие законопроекта избежать трагедий, подобных той, что произошла в поселке Васильево, когда стая собак напала на ребенка. «То есть будет ли способствовать ненападению собак на людей?» – спросил он.

«Естественно, это будет способствовать уменьшению нападений собак на людей. Будет комплекс мероприятий, которые сегодня разрабатываются, в том числе в Госдуме. Там четыре законопроекта. В целом они будут иметь существенный эффект», – ответил Хазипов.

Фото: © «Татар-информ»

«В населенных пунктах ситуация с безнадзорными собаками очень печальная»

Согласно законопроекту, Кабинет Министров РТ получит ряд полномочий. В частности, Правительство будет устанавливать критерии, по которым следует отнести ситуацию в области обращения с животными без владельцев к экстраординарной.

Кроме того, будет утверждать порядок введения режима экстраординарной ситуации и перечень мероприятий для ее разрешения, а также порядок организации деятельности пунктов временного содержания животных.

Принимать решение о введении режима экстраординарной ситуации будет Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ. Ветслужба также должна будет обеспечить мероприятия по разрешению таких ситуаций.

«Мы приняли два законопроекта для совершенствования этой сферы. В Госдуме находятся четыре законопроекта. Они друг друга дополняют. Когда они заработают, Кабинетом министров будут внесены критерии», – отметил в разговоре с журналистами Хазипов.

Он также пояснил, что для введения экстраординарной ситуации на определенной территории республики обращения могут поступить от органов местного самоуправления, исполкомов муниципалитетов. «Понятие экстраординарной ситуации еще будет разрабатываться», – сказал депутат.

Он добавил, что еще остаются вопросы, которые до конца не доработаны. «Я имею в виду одичавших собак. В населенных пунктах ситуация с безнадзорными собаками очень печальная. Кроме того, в Госдуме с подачи депутатов от Татарстана рассматривается законопроект, связанный с кормлением безнадзорных животных. На стройплощадках, а также там, где проводятся массовые мероприятия, это будет запрещено», – заявил парламентарий.

Хазипов также заверил, что жизни агрессивных собак, которые уже находятся в приютах, ничего не угрожает.

«В этом году 8,6 тыс. животных отловлено и привезено в приюты. Из них 72% выпущены в естественную среду обитания. Около 10% собак люди забрали себе. Только 3% были умерщвлены при наличии оснований, по ветеринарным критериям. Остальные пока находятся в приютах», – подчеркнул он.

Игорь Бикеев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Отвечаем и на вызовы, и стараемся снять риски того, что может произойти в будущем»

Законодательная власть должна не только реагировать на имеющиеся вызовы, но и прогнозировать то, что может произойти, сказал журналистам Бикеев.

«Существуют риски того, что одичавшие собаки, которые сходятся с волками, будут представлять реальную опасность для людей. Безусловно, она есть. Например, волки являются источником бешенства. И, конечно, есть риск от безнадзорных животных, которые сбиваются в стаи. Нам нужно эту проблему решать. Сегодня мы сделали определенный шаг. Мы отвечаем и на вызовы, и стараемся снять риски того, что может произойти в будущем. Надеемся, что ужасные трагедии нападения собак на людей не будут в дальнейшем повторяться», – заявил он.

По словам депутата, не ставится задача умерщвлять безнадзорных собак, главное – обезопасить от них людей.

«Опасность представляют те собаки, которые сбиваются в стаи. Сама по себе одна собака, может быть, и не настолько опасна. А вот их объединение, когда они начинают считать ту или иную территорию своей кормовой базой и рассматривают людей уже в качестве конкурентов и врагов, – вот это недопустимо. Здесь требуется разобщение. Надеюсь, те меры, которые мы сегодня приняли, в этом отношении сработают», – отметил он.

Чтобы обеспечить безопасность людей, кормление безнадзорных животных должно быть в отведенных местах, добавил Бикеев.

«Таким образом, не формируется так называемая продуктовая база кормления для них. Они должны это воспринимать как место раздачи еды, а не как свою собственную территорию», – заключил он.

Фото: © «Татар-информ»

Умерщвление животных без владельцев по основаниям закреплено в законодательстве 14 регионов России

Законопроект разработан в соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными и постановлением Конституционного суда РФ. Документ суда связан с делом о проверке конституционности статей этого закона в связи с запросом Верховного суда Бурятии, уточняется в пояснительной записке к документу.

По федеральному закону животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено. Исключение составляют случаи, когда необходимо прекратить физические страдания нежизнеспособных животных. И соответствующую процедуру ветеринарный специалист должен провести гуманными методами.

Постановлением Конституционного суда РФ этот перечень дополнен следующими случаями, при которых возможно умерщвление животных без владельцев: конкретное животное совершило нападение на человека; проявляет немотивированную агрессивность; является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею.

В других случаях это может быть обусловлено только сложившейся в регионе России экстраординарной ситуацией, когда необходимо обеспечить безопасность людей от нападений безнадзорных животных или от распространения ими опасных для человека болезней.

Умерщвление животных без владельцев по таким основаниям закреплено в законодательных актах Мурманской, Астраханской, Оренбургской, Кемеровской, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, республик Чувашия, Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха, а также Забайкальского и Ставропольского краев.

После трагедии в Васильево татарстанцы обратились к депутатам

В конце ноября в поселке Васильево Зеленодольского района РТ произошел трагический случай. Возвращаясь домой после школы, девятилетняя Варвара Блохина вышла на остановке «Молодежная», расположенной примерно в 200 метрах от СНТ «Здоровье». Там на ребенка напала стая агрессивных собак. По предварительным данным, животных было около десяти.

В этой ситуации ребенка от собак отбили прохожие. В критическом состоянии девочку доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи выявили множественные рваные укушенные раны на лице, волосистой части головы, шее, туловище, конечностях и ягодицах. 19 декабря стало известно, что Варвара скончалась в больнице, – травмы оказались несовместимыми с жизнью.

После трагедии жители поселка Васильево обратились с заявлением к депутатам Татарстана. Они потребовали радикального пересмотра действующей системы в области обращения с животными.

Председатель Союза отцов Татарстана Адель Загретдинов также связал важность ужесточения мер по надзору за бездомными собаками с трагедией в Васильево. Он заявил о необходимости изменить принцип реагирования служб.

Глава Афанасовского сельского поселения Нижнекамского района РТ Дмитрий Филиппов обратился к депутатам Госдумы с просьбой ужесточить правила обращения с безнадзорными животными.