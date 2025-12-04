«Последняя заявка оттуда была летом»: за что арестовали сотрудников приюта «Кот и пес»

Сегодня Зеленодольский городской суд избрал меру пресечения руководителю приюта «Кот и пес» Альберту Галиеву и его помощнику Максиму Иванову. Их считают виновными в нападении собак на ребенка в Васильево. У обвиняемых на случившееся совершенно другая точка зрения. Из зала суда репортаж «Татар-информа».





В наручниках и в сопровождении конвоя Альберта Галиева завели в зал судебных заседаний

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Следствие уверено: глава и отловщик организации не приняли достаточных мер по отлову агрессивных животных»

После нападения на 9-летнюю девочку в поселке Васильево Зеленодольского района сотрудники правоохранительных органов ищут виновных в происшествии. На данный момент ребенок остается в крайне тяжелом состоянии и за его жизнь борются медики. Следователи пришли к мнению, что предотвратить беду могли сотрудники благотворительного фонда «Кот и пес». Могли, но работу свою выполнили плохо, уверено следствие. Поэтому накануне их задержали.

Выяснилось, что в январе 2025 года между МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского района Республики Татарстан» и Благотворительным фондом помощи бездомным животным «Кот и Пес» был заключен контракт по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности животных на сумму 5,2 млн рублей.

По версии следователей, директор и ответственный отловщик организации не приняли достаточных мер по отлову агрессивных животных, что и привело к трагедии.

Сегодня работников фонда доставили в Зеленодольский городской суд, чтобы рассмотреть ходатайство следователя об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста. Чтобы узнать, как решится судьба зоозащитников, и поддержать их, на заседание пришли их родственники и другие зооволонтеры.

Фонд был зарегистрирован в 2015 году. Максим Иванов и его супруга Ксения Алексеева начали помогать животным еще раньше, с 2014 года. В 2020 году руководитель фонда Альберт Галиев подписал контракт с муниципалитетом и взял на себя обязательства по отлову, стерилизации и вакцинации безнадзорных собак. Непосредственно отловом занимался Максим Иванов, Галиев вел документацию. Третьим сотрудником фонда является Ксения, супруга Максима. На данный момент в приюте живут 550 собак и 100 кошек – все они под опекой этих троих человек.

Помимо такого огромного количества животных, фонд должен отлавливать собак во всем районе, площадь которого составляет 1,4 тысячи квадратных километров, разделенных Волгой.

Максим Иванов является единственным отловщиком собак на весь район Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В этом году приюту не доплатили порядка трех миллионов рублей»

Собаки накинулись на девочку в СНТ «Здоровье» в пятницу вечером, когда она возвращалась домой одна. Максим Иванов сразу же прибыл на место, рассказала его супруга Ксения.

«Он отловил собак, затем его вызвали на допрос к следователю, так же, как и Альберта. Так они каждый день туда ходили в качестве свидетелей, а вчера мне сообщили, что их арестовали», – рассказывает она.

Она отметила, что у Максима даже не возникало мыслей о том, что он может стать подозреваемым в этом деле.

«Конечно, иногда он говорил, что они с Альбертом могут пойти под суд, так как боролись за правду и не боялись спорить с чиновниками. Но мы никак не думали, что их могут обвинить в нападении собак. Мы ведь не можем отловить всех – это невозможно! Их очень много. Нам из бюджета выделили 5 млн рублей на выполнение контракта по отлову, но этих денег по факту не хватало, часть трат мы покрывали за счет благотворительных пожертвований», – рассказала сотрудница фонда.

По условиям договора, приют должен был брать агрессивных собак на пожизненное содержание. За пять лет их число выросло до 250. Сотрудники приюта стали за свой счет строить новые вольеры, потому что для всех собак уже не было места. А в этом году, отметила Ксения, приюту не доплатили порядка трех миллионов рублей.

«Сотрудник ЖКХ, который принимал наши отчеты, указал, что собак меньше, чем по факту. Когда мы обратились с претензией в администрацию района, нам ответили, что сделать ничего не могут, ведь бюджет на год уже сформирован. Но незадолго до задержания Альберта и Максима недостающую сумму вдруг обнаружили на счету фонда», – обратила внимание Ксения.

Поддержать Альберта Галиева пришли жена и 12-летняя дочь Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы каждый день молимся за здоровье пострадавшей девочки»

Несмотря на то что Максим Иванов является единственным отловщиком собак на весь район, а Альберт Галиев руководит всеми жизненными процессами приюта, обоих доставили в суд. В наручниках и в сопровождении конвоя их по очереди завели в зал судебных заседаний.

Первым рассмотрели дело руководителя фонда. Поддержать его пришли жена и 12-летняя дочь.

Перед началом процесса он пообщался с журналистами и рассказал, что много лет боролся за права животных и безопасность людей, пытался достучаться до властей, писал письма во все инстанции.

«Мы все прекрасно помним, сколько было таких трагедий. Мы каждый день молимся за здоровье пострадавшей девочки. Надеюсь, врачи смогут сделать все возможное, чтобы вернуть ее к нормальной жизни. Я бы очень хотел, чтобы таких трагедий больше не было, но пока работает такая система по отлову животных и урегулированию их численности, я боюсь, что эти происшествия будут повторяться», – заявил обвиняемый.

Альберт Галиев подчеркнул, что приют обязан работать по заявкам, которые должны поступать от муниципалитета и от жителей района.

«Последняя заявка поступила в июле. Мы приехали и отработали. Больше никто не обращался. Регламент нашей работы прописан в законе, и работали мы строго в соответствии с законом. Мы должны были контролировать численность животных – отлавливать, стерилизовать и выпускать на прежнее место обитания, вешая на ухо бирку. Если собака проявляет агрессию, ее мы обязаны забрать ее в приют на пожизненное содержание», – объяснил он.

В СНТ «Здоровье» было три стаи собак, силами приюта оставили только одну, остальных стерилизовали. Однако с июля там появились новые собаки, без бирок. По рассказам жителей СНТ, как минимум две из них были выброшены на улицу одним из дачников и эти собаки в том числе напали на ребенка, отметил Альберт Галиев.

«Мне бы хотелось, чтобы следствие копнуло чуть дальше и чуть глубже», – добавил он.

«В Васильево все произошло потому, что люди прикармливали животных»

Следователь объяснил суду, что обоим задержанным предъявлено обвинение по статьям «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

«В ходе предварительного следствия установлено, что в результате ненадлежащего исполнения сотрудниками специализированной организации по оказанию услуг населению бездомные собаки в СНТ “Здоровье” напали на малолетнего ребенка, нанеся множество укусов в область головы, тела и конечностей», – сказал следователь.

Он отметил, что сейчас ребенок находится в ДРКБ в крайне тяжелом состоянии. Он добавил, что должностными лицами исполнительного комитета должным образом не выполнялся контроль за отловом собак. Он попросил суд отправить обвиняемого в СИЗО на два месяца. Поддержала ходатайство также и представитель прокуратуры.

Директор фонда вину не признал и заявил, что собаки, которые напали на ребенка, были прикормлены местными жителями.

«В Васильево все произошло потому, что люди прикармливали животных. Но так как кормление возникает не регулярно, у собак возникает пищевая агрессия. Мы предлагали разместить кормушки в районе. Я предлагал оформить гранты, это могло бы минимизировать риски для граждан. Можно было добавить успокоительные препараты в корм, но эта идея была отвергнута. Все помнят знаменитого боба, который покусал сына прокурора. Я уже тогда говорил о проблемах с тарифами и финансированием, просил обратить на это внимание. Этот пес до сих пор сидит в приюте частично за наш счет. И ни один следователь, и ни один чиновник не пришли, чтобы посмотреть, как ведется работа на деле», – заявил он.

Ранее Альберт Галиев рассказывал «Татар-информу» о том, что бездомных собак необходимо кормить, чтобы снизить их агрессивность. Он предлагал поставить в безлюдных местах кормушки, что, по его мнению, могло решить проблему с нападением на людей.

«Я не считаю себя зоозащитником, я просто хочу жить в гуманном обществе»

Галиев добавил, что собаки в приюте живут буквально друг у друга на головах.

«Все, кто приезжал с проверками, говорили: “Ого, как вы справляетесь?” Мы самый крупный приют в РТ. Это потому, что мы честно работали. Каждый наш шаг был в соответствии с законами. Прошу принять во внимание, что приют держится только за счет нас с Максимом. Я не представляю, что за эти два дня произошло с животными. Непонятно, какими будут последствия, если нас поместят под стражу. Я не считаю себя зоозащитником, я просто хочу жить в гуманном обществе», – подчеркнул обвиняемый.

Адвокат подзащитного отметил, что избрание меры в виде заключения под стражу станет мерой излишне суровой в данном случае. Выслушав все стороны, судья удалилась в совещательную комнату, а вернувшись, огласила, что ходатайство следствия не поддерживает, и постановила отправить Галиева под домашний арест на два месяца, запретив покидать место жительства, пользоваться интернетом и наложив другие ограничения.

Из зала суда руководитель фонда вышел уже без наручников и без сопровождения конвоя. Обнял дочь, которая рыдала навзрыд, и встревоженную супругу.

«Я понимал, что когда-нибудь произойдет подобное. Меня предупреждали, говорили: “Работай, как все”. Но я работал честно. Кто теперь будет заниматься приютом, если и Максима ограничат в свободе, непонятно, не говоря уже о том, что и отлавливать собак тоже некому», – заявил он.

Он отметил, что за пять лет работы фонду недоплатили порядка пяти миллионов рублей, – он даже судился с администрацией района, требуя выплатить полностью всю сумму, которая положена была приюту за работу, но проиграл дело.

По версии следователей, директор и ответственный отловщик организации не приняли достаточных мер по отлову агрессивных животных, что и привело к трагедии Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Максим Иванов является единственным отловщиком собак в районе»

Следом, также в сопровождении конвоя и в наручниках, в зал суда завели Максима Иванова. Слова поддержки ему кричали родители и супруга Ксения с 11-месячным ребенком на руках.

«В первую очередь я сейчас переживаю за свою маленькую дочку и жену, которая находится в декрете. Конечно, я ощущаю и свою ответственность как отловщика, потому что профессия моя узкоспециальная, таких людей мало, к сожалению. Если меня посадят, некому будет этим заниматься», – рассказал он в общении с представителями СМИ.

Следователь потребовал отправить под стражу и Иванова, заявив, что он безответственно относился к работе, что и привело к нападению собак на девочку. Адвокат обвиняемого поинтересовался, есть ли в районе другие работники, которые занимаются отловом безнадзорных животных.

«Задержанный Альберт Галиев пояснил, что фонд “Кот и пес” является единственной организацией Зеленодольского района, которая осуществляет отлов. Таким образом, Максим Иванов является единственным отловщиком собак в районе», – ответил следователь.

Ходатайство следователя, как и в прошлый раз, поддержала прокуратура.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В понедельник детский садик оккупировали три большие собаки, и уже через 15 минут я был на месте»

Когда слово предоставили Максиму Иванову, он попросил у судьи разрешения, чтобы объяснить, как работает система отлова.

«Ежедневно мне поступает большое количество заявок, до 50 в день. Я оперативно реагирую на самые острые. К примеру, в этот понедельник детский садик в Зеленодольске на улице Баки Урманче оккупировали три большие собаки. Директор позвонила мне, и уже через 15 минут я был на месте, через час отловил всех собак», – рассказал он.

Максим Иванов отметил, что в СНТ «Здоровье» выезжал регулярно, несмотря на то что последний раз заявка поступала только летом.

«Выезжая по заявкам, я проезжаю места, где скапливаются стаи, отслеживаю новых собак – я знал эти места, так как работаю уже пять лет. На следующий день после нападения я приехал и отловил сразу четырех собак, двух из них я уже отлавливал ранее. Я понимаю, что ситуация тяжелая, я очень переживаю за девочку. Мы готовы материально помочь ее семье», – отметил он.

Обвиняемый заявил, что в этом СНТ постоянно находят подброшенных животных. Он заявил, что приют и помощь животным – это дело всей его жизни, которое он не бросит, несмотря ни на что. На вопрос адвоката, является ли он действительно единственным отловщиком в районе, ответил, что это так. И других желающих на эту должность найти за пять лет не удалось.

«Мы искали волонтеров, но никто не хочет этим заниматься. По условиям контракта, мы должны были вылавливать определенное количество собак за год. Я мог выполнять условия контракта намного раньше, за полгода, но просто никто бы не работал оставшееся время», – добавил Максим Иванов.

Он подчеркнул, что приют негосударственный и больше половины собак содержатся за счет благотворительных пожертвований.

«Мы делаем то, что выше своих сил, но мы не жалуемся. Нам нравится то, чем мы занимаемся, поэтому у нас хорошо получается, но, к сожалению, выше себя не прыгнешь», – заявил он.

«Если его поместить под стражу, социально значимый объект по содержанию животных прекратит свою работу»

Адвокат, выслушав его, обратился к суду, подчеркнув, что Иванов никогда не был судим и не имеет административных штрафов.

«Он почти один занимается отловом и содержанием 700 животных. То, что случилось, – это однозначно беда, но к ней Иванов не причастен. Он не может один контролировать площадь в 1,4 тысячи квадратных метров, отловив буквально всех собак. Поэтому следствию не надо всех собак вешать на одного человека. А в день происшествия он по графику занимался отловом в Зеленодольске. Нет необходимости помещать его под стражу, это приведет к тому, что социально значимый объект по содержанию животных прекратит свою работу, потому что содержать его будет некому. Животных ждет голодная смерть», – добавил адвокат.

В завершение своего выступления защитник отметил, что без Максима Иванова прекратится отлов собак в районе и численность дворняг возрастет в разы.

Выслушав все стороны, судья постановила отправить обвиняемого под домашний арест на два месяца.

Мама Максима Иванова рассказала журналистам, что сын с раннего возраста трепетно относился к животным и постоянно приносил домой бездомных кошек и собак. Он глубоко верующий человек и живет по совести, добавила женщина.

«Это у него в крови. Он всегда очень ответственно относился к животным и к своей работе. Недавно в Кировском районе Казани на улице Полевая появилась стая собак. Мы звонили в службу отлова нашего района, но никто не реагировал. Тогда мы позвонили Максиму – он тут же приехал и всех забрал», – рассказала женщина.

Супруга Максима возмутилась, что во всех других случаях, когда люди страдали от собак, никто не задерживал сотрудников службы отлова.

«Зооволонтеры много раз жаловались, что в других районах собаки с бирками, которые должны быть стерилизованными, рожают щенков и еще никого не привлекли к ответственности», – заметила она.

Уже со вторника, с момента задержания сотрудников фонда «Кот и пес», приют находится без присмотра. Единственная оставшаяся на свободе Ксения сейчас в декрете и физически не может следить одна за семью сотнями животных. Также прекратился отлов дворняг. Помогут ли принятые меры предотвратить нападения животных на людей или, напротив, случаев таких станет в разы больше, покажет время.