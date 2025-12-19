«Страшное горе!»: после гибели ребенка в Татарстане меняют правила контроля за собаками

В Зеленодольском районе девятилетняя девочка погибла после нападения стаи бездомных собак. В Татарстане более 20 тыс. таких животных, а действующая система контроля не справляется. В республике готовят законопроект для ужесточения правил и введения режима экстренной ситуации. Подробности – в материале «Татар-информа».





В Татарстане более 20 тыс. бездомных животных, а действующая система контроля не справляется

Скончалась девочка, на которую напала стая собак в Васильево

Девятилетняя девочка, на которую напала стая собак в поселке Васильево Зеленодольского района, скончалась в больнице накануне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Михаил Афанасьев.

«Трагическое известие: сегодня Варвара Блохина покинула этот мир. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Эта трагедия стала шоком для всех нас… Нет горя большего, чем потеря ребенка. Мы разделяем боль родственников погибшей девочки и выражаем глубокие соболезнования», – написал он.

Глава района отметил, что семье погибшей девочки будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, трагический случай произошел в пятницу, 28 ноября. Возвращаясь домой после школы, девочка вышла на остановке «Молодежная», расположенной примерно в 200 метрах от СНТ «Здоровье». До дома она так и не дошла – неподалеку от ворот на ребенка напала стая агрессивных собак. По предварительным данным, животных было около десяти.

Ребенка отбили у собак прохожие. В критическом состоянии Варвару доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи выявили множественные рваные укушенные раны на лице, волосистой части головы, шее, туловище, конечностях и ягодицах. Девочку подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Врачи боролись за ее жизнь три недели, но чуда не произошло.

Сотрудники приюта «КОТ и ПЕС» задержаны

3 декабря стало известно о задержании руководителя и сотрудника организации, отвечавших за отлов безнадзорных животных, – приюта «КОТ и ПЕС». Позднее суд избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе разбирательства выяснилось, что в январе 2025 года между МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского района Республики Татарстан» и Благотворительным фондом помощи бездомным животным «КОТ и ПЕС» был заключен контракт на отлов, транспортировку, содержание, учет и регулирование численности животных. Сумма контракта составила 5,3 млн рублей.

По версии следствия, руководитель фонда и отловщик не приняли достаточных мер по отлову агрессивных животных.

Кроме того, был задержан депутат совета Айшинского сельского поселения, который одновременно возглавлял местный департамент ЖКХ. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, расследование продолжается.

«Почему зоозащитники не могут понять: собака – это животное!»

На фоне следственных действий в Зеленодольском районе фактически некому заниматься отловом бездомных собак. Жители города активно выражают обеспокоенность в социальных сетях, массово оставляя комментарии в городских пабликах и каналах.

«Собака – друг человека». Эта вековая истина оправдывает себя лишь в неразрывной связи с другой: «Мы в ответе за тех, кого приручили». К сожалению, на практике этот принцип сегодня полностью разрушен. Ответственность нести не хочет никто: хозяева выбрасывают питомцев, создавая армию бездомных, волонтеры стихийно прикармливают стаи в жилых районах, а у властей нет эффективных инструментов для контроля за ситуацией. Результат – трагическая и неотвратимая реальность, как гибель девятилетней девочки в Татарстане», – написал один из пользователей.

«Почему зоозащитники не могут понять одну простую вещь. Собака – это животное!!!!!! Прирученное, прикормленное, но ЖИВОТНОЕ!!! И что у этого животного на уме в моменте, никто не может знать!!!!» – говорится в еще одном комментарии.

«Платформа «Сосновый бор» по маршруту старого переезда – не то что не изменилась ситуация, а к шести бегавшим по ночам прибавилось еще! Не дай Бог нарваться в неудачный момент», – сообщил один из жителей города.

Обеспокоенность у горожан также вызывают домашние животные, которые находятся на самовыгуле.

«А самовыгул в каждом частном секторе? Забыли? Между микрорайоном Мирным и станцией Зеленый Дол бегают десятки собак с ошейниками, и не все дружелюбные», – отмечают зеленодольцы.

Собаки растерзали ребенка в Красноярском крае и женщину в Казани

Случаи нападений безнадзорных собак в Зеленодольском районе происходят не впервые. Трагедия с Варварой Блохиной стала лишь одним из эпизодов в череде подобных происшествий.

Осенью прошлого года смертельный случай произошел в казанском поселке Самосырово. Там стая собак загрызла 48-летнюю женщину, работавшую администратором магазина «Пятерочка» в ЖК «Весна». В день трагедии она решила сократить путь на работу, пройдя через поле мимо промбазы, где на нее и напали животные. Позднее ее обезображенное тело было обнаружено в поле.

В январе этого года нападение произошло в поселке Васильево. Стая собак набросилась на 75-летнюю женщину, направлявшуюся в магазин. Пенсионерка пыталась отбиться от животных электрошокером, однако безуспешно. Помочь ей смогли лишь прохожие, которые криками и палками разогнали собак. Пострадавшую доставили в больницу с множественными укусами лица, рук и ног.

Около месяца назад аналогичный инцидент произошел в Нижнекамском районе. Там стая собак напала на бездомного мужчину. Он длительное время находился в больнице без сознания, за его жизнь боролись врачи. В итоге пострадавшему пришлось ампутировать ногу.

Подобные трагедии происходят не только в Татарстане. Так, широкий общественный резонанс вызвал случай в деревне Кузнецово Красноярского края, где стая собак загрызла 10-летнего ребенка. После случившегося мать погибшего мальчика Елена Кривошеина обратилась к Президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть или отменить Федеральный закон № 498-ФЗ, одна из ключевых норм которого запрещает эвтаназию здоровых бездомных животных. После череды подобных нападений в разных регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае, этот закон стал предметом острой общественной дискуссии. Аналогичную просьбу через пресс-службу Зеленодольского района передала и мать Варвары Блохиной.

«Она просила передать, что как мать обращается с просьбой пересмотреть федеральный закон, потому что даже стерилизованная и чипированная собака не перестает быть потенциально агрессивной, особенно в составе стаи», – процитировала ее слова руководитель пресс-службы Регина Чибрикова.

В Татарстане предложили ужесточить контроль за бездомными животными

С 1 января 2020 года в Татарстане действует система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» (ОСВВ). Как неоднократно подчеркивали в Управлении ветеринарии, она направлена на гуманное регулирование численности безнадзорных животных и профилактику опасных заболеваний, в первую очередь бешенства.

Однако сейчас в республике насчитывается более 20 тысяч бездомных собак, и действующая система не позволяет эффективно контролировать их численность. В приютах животным проводят стерилизацию или кастрацию, и, если они не проявляют агрессии, их возвращают в среду обитания, сообщил на пресс-конференции замначальника ГУ ветеринарии Кабмина Татарстана Ильшат Гиниятуллин.

В связи с этим в республике готовят новый законопроект, который позволит расширить меры реагирования на проблему безнадзорных животных. Документ предусматривает возможность введения на территории Татарстана режима экстраординарной ситуации, определение критериев таких ситуаций и установление порядка содержания животных.

Кроме того, законопроект расширяет основания для помещения животных под надзор в приютах, что должно повысить эффективность системы и снизить число потенциально опасных животных на улицах.

В 13 регионах России уже введен режим экстраординарной ситуации. Там применяется следующая схема: животное отлавливают, помещают в приют, вакцинируют и наблюдают в течение 20 дней. Если у животного не находится хозяин или его не берут в приют, допускается умерщвление.

При этом стопроцентная эвтаназия бездомных животных в России невозможна. Как отметил начальник правового отдела Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Рустам Шаяхметов, «эвтаназия может быть на уровне где-то пяти процентов».

Новый законопроект направлен на создание более четкой и безопасной схемы работы с бездомными животными, одновременно соблюдая требования федерального законодательства и учитывая ограничения действующих норм по гуманному обращению с животными.

Тумусов призвал доработать закон о безнадзорных животных

Российское законодательство, регулирующее обращение с безнадзорными животными, нуждается в доработке. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, депутаты давно настаивают на том, чтобы регионы получили право самостоятельно определять механизмы решения проблемы бездомных собак с учетом своих финансовых и территориальных возможностей. Тумусов напомнил, что ранее действовала практика жестких мер, однако затем был принят закон, предусматривающий отлов, содержание и сохранение жизни животных.

Депутат отметил, что реализация этих требований оказалась затруднительной для муниципалитетов из-за нехватки средств.

«Поэтому Госдума приняла решение дать регионам право принимать собственные решения. Но юридическая техника прописана не до конца, и регионы принимают решения, которые просто опротестовываются так называемыми «защитниками». Законодательство нужно усовершенствовать таким образом, чтобы регионы сами определяли, что делать с бездомными собаками», – заявил Тумусов.

В качестве примера он привел Москву, где наличие финансовых ресурсов позволяет эффективно выстраивать систему содержания животных, в отличие от малых и отдаленных населенных пунктов.

Депутат подчеркнул, что считает необходимым применять более жесткие меры в отношении бездомных собак, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий.

Останина заявила о необходимости усилить ответственность за отлов собак

Необходимо исполнять все необходимые меры законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Останина подчеркнула, что в подобных ситуациях речь должна идти не об изменении законов, а об усилении требований к органам власти и подрядным организациям, отвечающим за отлов животных.

Она указала, что в 29 регионах России уже приняты законы о безвозвратном отлове безнадзорных животных. По ее мнению, такую меру необходимо распространить на всю страну.

«Такая ситуация не только в Зеленодольском районе – так это случилось и в Красноярском крае, где погиб 10-летний мальчик, которого покусали собаки. В декабре две детских смерти – это просто недопустимо. 20 детей ежегодно гибнет от нападения собак», – отметила Останина.

Глава комитета заявила, что в Госдуме создана рабочая группа, которая подготовила 22 законопроекта, направленных на регулирование сферы обращения с животными. Восемь из них уже внесены в парламент, включая инициативы об обязательной регистрации и маркировке всех домашних животных. По ее словам, принятие этих законов планируется в январе.

«Если у нас получится принять этот закон в начале января, при регистрации животных мы будем знать, хозяйское это животное или бесхозное. Если у него нет хозяина, то надо иметь волю для того, чтобы отловить это животное, определить его в пункт временного содержания и понять, сколько оно там будет находиться», – добавила собеседница информагентства.

Если животное не забрали в приют или не нашли новых владельцев, допускается его усыпление.

Кроме того, депутат высказала мнение, что существующая система отдельных зоозащитных организаций нередко используется в интересах недобросовестных подрядчиков. Она подчеркнула, что приоритетом государственной политики должна оставаться защита жизни и безопасности людей, прежде всего детей.