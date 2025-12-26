Фарид Мухаметшин: «Мы не ставим задачу умерщвлять собак»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин прокомментировал принятые парламентом законопроекты, связанные с обращением с безнадзорными животными. Свое мнение он высказал на итоговой пресс-конференции.

«Мы не ставим задачу умерщвлять собак. Но когда на ребенка напали сбившиеся в стаю брошенные собаки, нужно [было] искать пути решения этой проблемы. Этот вопрос решают и в других субъектах РФ. Депутаты Госдумы работают над этой темой. И в Татарстане свои законы приняли», – сказал Мухаметшин.

Он подчеркнул, что к животным нужно относиться гуманно, но нельзя допускать, чтобы люди страдали от агрессивных собак.

«Вот это стержневое направление будущего закона, над которым работает федеральный центр. И мы изучаем разумные методы, которые есть в других регионах России. Но самое главное – к людям надо обращаться, которые заводят собак. Если завел собаку, то будь настоящим хозяином, люби ее, держи на поводке. Не дай бог, она покусает кого-то. Значит, будешь причастным к этой беде», – заявил он.

Спикер парламента заметил, что ответственность за собак, которые оказались на улице, полностью лежит на человеке.

«В этом вопросе нужно навести порядок. Этот вопрос непростой, и еще не найдено такого законодательного решения, которое сработает так, чтобы ни один человек не был покусан. Значит – встает выбор. Почему этот вопрос появился? Ужесточились отношения», – добавил он.

На последнем в этом году заседании Госсовета Татарстана депутаты приняли два законопроекта, связанных с регулированием сферы обращения с безнадзорными животными. Одним из них предусматривается введение режима экстраординарной ситуации и допускается умерщвление безнадзорных животных – только при наличии строгих оснований.