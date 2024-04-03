В Татарстане хотят добиться совместимости электрокаров «Атом» и всех зарядных станций РФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Электромобили «Атом» и все зарядные станции России должны стать совместимыми. Совместную лабораторию для тестирования и отладки процессов зарядки создадут Казанский государственный энергетический университет и АО «Кама», сообщает пресс-служба вуза.

Соответствующее соглашение подписали сегодня на Татарстанском международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности в присутствии Раиса РТ Рустама Минниханова ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко.

Проект будет реализовываться в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030». При этом специалисты смогут проводить испытание более трех быстрых зарядных станций одновременно. Предполагается, что совокупный объем мощностей составит 500 кВт. В команду лаборатории войдут как сотрудники университета, так и разработчики электромобиля «Атом».

Фото: пресс-служба КГЭУ

«Цель создания лаборатории заключается в том, чтобы производители электромобилей и зарядных станций смогли взаимодействовать на нейтральной площадке», — прокомментировал заключение соглашения Анатолий Кияшко.

«Атом» — проект российского электромобиля, разработанный компанией «Кама». Изначально машины предполагалось производить в Набережных Челнах, но затем от этих планов отказались. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2023 года рассказал, что опытный образец электрокара будет готов в 2024 году, а серийный выпуск ожидается в 2025-м.

В электромобиле «Атом» будет использоваться отечественная операционная система. К 2030 году электрокары планируют сделать беспилотными. В конце января председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов испытал «Атом» на тестовом полигоне в Челнах. В Челнах же и на полигонах НАМИ в Московской области в феврале начались испытания функциональных прототипов («мулов») электромобиля.

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) проходит с 3 по 5 апреля. Как ранее рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, участие в нем подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В рамках форума пройдут круглые столы с участием энергокомпаний и вузов по вопросам обеспечения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.