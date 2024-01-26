Шувалов испытал электромобиль «Атом» на тестовом полигоне в Челнах

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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов посетил Научно-технический центр «КАМАЗа», где ему презентовали электробус КАМАЗ-6282 с ночной зарядкой и платформу «Атом». Гость испытал на тестовом полигоне электрокар, видео в своем телеграм-канале разместила пресс-служба госкорпорации.

«Ощущения хорошие, ощущение, что проект состоится!» – отметил во время поездки Шувалов.

«Атом» – проект российского электромобиля, разработанный компанией «Кама». Сейчас он находится на финальной стадии разработки и подготовки к запуску пуско-наладочных работ для старта серийного производства. К осени прошлого года было создано 13 экземпляров серийной версии платформы электромобиля. Испытания будут проводиться до середины 2024 года.

«Одна из интересных особенностей «Атома» — быстрая зарядка: запас хода до 100 км займет 8 минут», – отметили в ВЭБ.РФ.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с Президентом Владимиром Путиным в конце декабря рассказал, что опытный образец электромобиля «Атом» будет готов в 2024 году, а серийный выпуск ожидается в 2025-м. В нем будет использоваться отечественная операционная система, а к 2030 году электрокары планируют сделать беспилотными. Изначально машины предполагалось производить в Набережных Челнах, но затем от этих планов отказались.

Также в ходе поездки в Автоград председатель ВЭБ.РФ посетил два челнинских производства, расположенных в Камском индустриальном парке «Мастер».