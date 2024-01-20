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Руc Тат
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Общество 20 января 2024 18:09

В электромобиле «Атом» будет использоваться отечественная операционная система

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В электромобиле «Атом», который производится одним из резидентов IT-парка в Набережных Челнах, будет установлена российская операционная система. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«В следующем году появится российский электромобиль „Атом“ с отечественной киберимунной операционной системой, которая позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и будет ориентирована на экспорт», — заявил спикер.

Он добавил, что сегодня электромобили набирают всё большую популярность, но чаще на дорогах появляются китайские машины, и даже «Москвич» пока работает на импортной операционной системе.

«Атом» – проект российского электромобиля, разработанный компанией «Кама». Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с Президентом Владимиром Путиным в конце декабря рассказал, что опытный образец электромобиля «Атом» будет готов в 2024 году, а серийный выпуск ожидается в 2025-м.
#электромобили #айрат хайруллин
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