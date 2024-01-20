В электромобиле «Атом» будет использоваться отечественная операционная система

В электромобиле «Атом», который производится одним из резидентов IT-парка в Набережных Челнах, будет установлена российская операционная система. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«В следующем году появится российский электромобиль „Атом“ с отечественной киберимунной операционной системой, которая позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и будет ориентирована на экспорт», — заявил спикер.

Он добавил, что сегодня электромобили набирают всё большую популярность, но чаще на дорогах появляются китайские машины, и даже «Москвич» пока работает на импортной операционной системе.