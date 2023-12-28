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Чемезов рассказал Путину, когда стартует серийный выпуск электромобиля «Атом»
Опытный образец электромобиля «Атом» будет готов в следующем году, серийный выпуск ожидается в 2025-м. Об этом гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил Президенту Владимиру Путину, передает пресс-служба Кремля.
«Такой же, только маленький, автомобиль сделал КАМАЗ, называется „Атом“. Здесь, в Москве, на базе бывшего предприятия „Рено“, на этой площадке мы сделали производство этого электромобиля „Атом“. Я думаю, что где-то в середине 2025-го мы уже его поставим. В 2024-м будет готов опытный образец, а в 2025-м уже серийно начнем выпускать на конвейере», — рассказал глава госкорпорации.
Напомним, «Атом» – проект российского электромобиля, разработанный компанией «Кама». Производство стартует в 2025 году на московском заводе «Москвич».
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