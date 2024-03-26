Технологический суверенитет станет ключевой темой ТЭФ-2024 в Казани

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ) пройдет с 3 по 5 апреля на территории МВЦ «Казань Экспо» в Казани. Участие в нем подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

«Форум собирает значительное количество участников, фактически все энергетическое сообщество России, а также представителей зарубежных стран. На нем обсуждаются самые актуальные вопросы развития энергетики и повышения энергетической эффективности. Это эффективная площадка для демонстрации современных энерготехнологий, обсуждения актуальных вопросов и обмена мнениями между экспертами», – сказал он.

В этом году в рамках форума запланирована обширная деловая программа. Пройдет заседание Правительства РТ с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова «О ходе реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2023 году и задачах на 2024 год».

«Это по сути наша республиканская коллегия по энергетике. Соберутся руководители энергокомпаний, будет дана оценка работе энергетического комплекса за год и поставлены новые задачи», – заметил Минибаев.

Также запланировано заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика», возглавляемой губернатором Кемеровской области – Кузбасса Сергеем Цивилевым. Темой заседания станет реализация госполитики по обеспечению технологического суверенитета в энергетической отрасли и развитии отечественного энергомашиностроения.

Импортозамещение и технологический суверенитет в энергетике – главные темы форума, подчеркнул Минибаев.

В этом году в первый раз пройдет заседание круглого стола исполнительного комитета электроэнергетического совета стран СНГ. Его темой станут инвестиции в ТЭК: роль межгосударственного и регионального сотрудничества, новые горизонты и точки роста.

«Этот совет СНГ был создан в 1992 году», – пояснил замминистра промышленности и торговли РТ.

В рамках форума пройдут круглые столы с участием энергокомпаний и вузов по вопросам обеспечения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе. Ожидается участие представителей энергетических компаний Интер РАО, «Газпромэнергохолдинг», «СИБУР», Россети, Росатом, Т-Плюс, «Силовые машины», «Системный оператор».

«Ожидалось участие китайских коллег, крупной компании China Energy. Буквально на прошлой неделе приезжали ее представители. Но в связи с последними событиями пока окончательно вопрос не решен», – добавил Марат Минибаев.

В работе ТЭФ примут участие замминистра энергетики России Павел Сниккарс и замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов. По ВКС ожидается участие представителей некоторых зарубежных стран в работе круглых столов. В частности, специалистов из Бразилии и Саудовской Аравии.

«В третий день пройдут различные мероприятия в сфере молодежной политики. В молодежный день подготовлена интерактивная программа в виде квестов, викторин, а также будут подведены итоги молодежного республиканского конкурса “Мы выбираем энергоэффективность”», – отметил спикер.

Во время форума также будут подведены итоги конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, конкурса СМИ и пресс-служб предприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности и конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии». Всего в деловую программу ТЭФ включено более 30 мероприятий.