Электромобили «Атом» не будут выпускать в Челнах – производство разместят в Москве

Российские электромобили «Атом» будут производить на заводе «Москвич» в столице страны. Соответствующий договор уже подписан. Выбор в пользу Москвы, а не Набережных Челнов, как планировалось ранее, сделан из-за более современной технологической базы, передает РИА Новости со ссылкой на компанию.

По договору «Атом» будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что завод «Москвич» обладает передовой технологической базой и «превосходной» репутацией в сфере производства машин. На предприятии активно внедряются инновационные методы, что соответствует целям и запросам «Атома».

«Сегодня наша команда индустриализации уже готова заходить на завод и выстраивать производственные процессы для создания электромобиля "Атом"», – отметил исполнительный директор компании Харальд Грюбель.

Напомним, ранее предполагалось, что проект по созданию российского электромобиля «Атом» станет якорным резидентом нового IT-парка в Набережных Челнах. Выпускать электрокары здесь планировали с 2025 года, а в течение ближайших лет вести подготовку к запуску производства.

Планы по времени запуска производства электрокаров не изменились – это по-прежнему середина 2025 года.