Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Электромобили «Атом» не будут выпускать в Челнах – производство разместят в Москве
Российские электромобили «Атом» будут производить на заводе «Москвич» в столице страны. Соответствующий договор уже подписан. Выбор в пользу Москвы, а не Набережных Челнов, как планировалось ранее, сделан из-за более современной технологической базы, передает РИА Новости со ссылкой на компанию.
По договору «Атом» будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что завод «Москвич» обладает передовой технологической базой и «превосходной» репутацией в сфере производства машин. На предприятии активно внедряются инновационные методы, что соответствует целям и запросам «Атома».
«Сегодня наша команда индустриализации уже готова заходить на завод и выстраивать производственные процессы для создания электромобиля "Атом"», – отметил исполнительный директор компании Харальд Грюбель.
Напомним, ранее предполагалось, что проект по созданию российского электромобиля «Атом» станет якорным резидентом нового IT-парка в Набережных Челнах. Выпускать электрокары здесь планировали с 2025 года, а в течение ближайших лет вести подготовку к запуску производства.
Планы по времени запуска производства электрокаров не изменились – это по-прежнему середина 2025 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»