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В Татарстане и Подмосковье начались испытания «мулов» электрокара «Атом»
В Набережных Челнах и на полигонах НАМИ в Московской области начались испытания функциональных прототипов («мулов») электромобиля «Атом». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
Разработчики тестируют и настраивают ходовую часть электрокара. Испытания должны продлиться до конца текущего, 2024 года. За это время предполагается протестировать и откалибровать шасси, рулевой орган управления, системы торможения и термостатирования, электропривод и систему ADAS.
Одновременно с настройкой платформы разрабатываются другие компоненты электромобиля — от операционной системы до кузова. Планируется, что первые опытные образцы кузова «Атома» появятся в конце этого года.
Платформу «Атома», состоящую из основания, шасси, высоковольтной системы, электрики и электроники, удалось разработать за один год. Были задействованы около 200 сотрудников. Осенью 2023 года были собраны 13 машин, среди которых — электрокары с классическим рулевым управлением и с системой управления по проводам.
«Атом» — проект российского электромобиля, разработанный компанией «Кама». Изначально машины предполагалось производить в Набережных Челнах, но затем от этих планов отказались. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2023 года рассказал, что опытный образец электрокара будет готов в 2024 году, а серийный выпуск ожидается в 2025-м.
В электромобиле «Атом» будет использоваться отечественная операционная система. К 2030 году электрокары планируют сделать беспилотными. Около 70% из примерно 36 тыс. предзаказов приходится на бизнес-сегмент. В конце января председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов испытал электромобиль «Атом» на тестовом полигоне в Челнах.
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