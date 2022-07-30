В Татарстане вновь подтверждено 47 случаев коронавируса

В Татарстане опять выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, как и накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 28 пациентов. Днем ранее госпитализация потребовалась 39 инфицированным.

Всего по данным на 30 июля 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтвержден 153 801 случай заболевания. Излечились 150 437 жителей республики, причем за последний день выздоровели 44 пациента (вчера стало известно только об одном поправившемся больном).

В регионе вновь официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 1996.

Впрочем, согласно информации Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 зафиксирована в большинстве субъектов Федерации. Так, за май 2022 года от него и с ним в РФ умерли 7049 человек, у 5264 из них он оказался основной или предполагаемой основной причиной смерти.

В Татарстане действие Covid-ограничений было приостановлено с 8 июля. К 29 июля уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в регионе упал до 5,9%. Вместе с тем в местном Роспотребнадзоре убеждены, что вводить ограничения вновь пока нет необходимости.

Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов уточнил, в каком случае Татарстан вернется к масочному режиму, а также поручил нарастить темпы повторной вакцинации от коронавируса. Татарстанцев, которые не привились повторно, насчитывается около 1,2 млн.