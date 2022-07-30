Минниханов поручил нарастить темпы повторной вакцинации от коронавируса

Важно поддерживать в республике устойчивый коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции на фоне роста заболеваемости, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил нарастить темпы вакцинации населения.

За прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом в республике увеличился на 8%, в то же время показатель коллективного иммунитета постепенно снижается, отметил Минниханов. На сегодня в Татарстане первым компонентом вакцины от ковида привито 2 млн 591 тыс. человек, вторым компонентом – 2 млн 464 тыс. жителей, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Нам важно поддерживать в республике устойчивый коллективный иммунитет. Прошу активизировать работу по повторной вакцинации. Нельзя успокаиваться, никуда ковид не ушел. Мы видим, что и за рубежом, и по стране, и у нас в республике растет количество заболевших», – отметил Рустам Минниханов.

Сегодня есть две эффективные формы защиты от Covid-19 – вакцинация и соблюдение санитарных правил, напомнил Президент РТ. «Медицинские учреждения масочный режим уже вернули. Нам тоже надо будет посоветоваться. Конечно, летом это тем более неудобно. Но если ситуация будет и дальше развиваться в данном ключе – такие меры будут необходимы», – добавил он.

Татарстанцев Минниханов призвал строго соблюдать все меры по профилактике коронавируса. Особенно тем, кто находится в зоне риска – пожилым и людям с хроническими заболеваниями.