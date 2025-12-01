В Татарстане сохранится аномальное тепло, небольшие осадки вернутся ближе к концу недели

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на этой неделе сохранится аномально теплая погода, поддержанию которой сейчас способствует обширный антициклон, влияющий на большую часть европейской территории России. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 2 декабря, в республике не ожидается существенных осадков, но местами вновь опустится туман. Ночью и утром на отдельных участках дорог может образоваться гололедица. В темное время суток температура воздуха составит от -2 до +2 градусов, в светлое – от 0 до +4.

В среду и четверг, 3 и 4 декабря, прогнозируется спокойный характер погоды, осадки маловероятны. Температурный фон в регионе немного понизится. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до -3, +1 градуса. В дневные – воздух будет прогреваться до -1, +3 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 5 и 6 декабря, в Татарстане ожидается от 0 до -3 градусов ночью и от 0 до +3 градусов днем. Из-за близости атмосферного фронта местами по республике пройдут небольшие осадки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ноябрь текущего, 2025 года стал самым теплым за весь период регулярных наблюдений. В отдельно взятой Казани температурные рекорды были побиты 14, 18 и 29 ноября.

В первой декаде декабря средняя температура воздуха в республике окажется на шесть-семь градусов выше климатической нормы. По оценке руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, климатическая зима придет в регион только во второй декаде декабря.