Годовая инфляция в Татарстане ускорилась почти до 7%

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В ноябре инфляция в Татарстане увеличилась до 6,98% в годовом выражении с 6,37% в октябре. Это следует из данных Татарстанстата.

При этом по сравнению с октябрем цены за ноябрь выросли на 0,94%. Таким образом, месячная инфляция немного замедлилась по сравнению с октябрьскими 1,13%.

В целом за одиннадцать месяцев 2023 года, с января по ноябрь, инфляция год к году увеличилась до 4,8% (рост на 0,22% по сравнению с октябрем).

Вместе с тем базовый индекс потребительских цен за последний месяц осени увеличился на 5,87% в годовом выражении и на 0,92% в месячном.

Ощутимее всего за ноябрь подорожала плодоовощная продукция — на 30,09% год к году и на 5,87% по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее, 15 декабря, совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку на один процент, до 16% годовых, из-за остающегося высоким инфляционного давления. Следующее заседание по поводу ключевой ставки намечено на 16 февраля наступающего 2024 года.

Стоит отметить, что по состоянию на 11 декабря инфляция в целом по стране замедлилась до 7,47% год к году, о чем сообщал «Татар-информ».

Составить некоторое представление о последствиях роста инфляции можно по материалу Индекс борща и зур бэлеша — 2023: как за год изменились цены на продукты в Татарстане.