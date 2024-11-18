В Татарстане планируют отремонтировать половину исторических дебаркадеров

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Половину или чуть больше от общего числа исторических дебаркадеров, имеющихся в Татарстане, планируется отремонтировать в будущем 2025 году. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, передает ТАСС.

«Мы сделали программу ремонта наших дебаркадеров. Исторических дебаркадеров — восемь штук. <...> Буквально этой зимой начинаем [работы]. <...> Хотели бы два сделать зимой, к [началу] навигации, два-три — летом», — отметил глава Миндортранса РТ.

Таким образом, в общей сложности в 2025 году предполагается отремонтировать четыре или пять дебаркадеров. В числе первых могут быть отремонтированы те из них, которые находятся в Камско-Устьинском, Зеленодольском и Чистопольском районах республики, уточнил Ханифов.

До этого министр сообщал, что всего в Татарстане насчитывается восемь причалов и 22 дебаркадера.

Летом прошлого 2023 года стало известно, что в Татарстане после передачи причальной инфраструктуры новой судоходной компании «Флот РТ» будет запущена программа по ремонту дебаркадеров. В первую очередь должны были отремонтировать именно восемь исторических дебаркадеров.

При этом отмечалось, что перед началом приведения дебаркадеров в порядок потребуется решить имущественные вопросы, из-за чего основные работы планировалось перенести на 2024 год. Вместе с тем еще весной 2023-го на некоторых из татарстанских дебаркадеров произвели косметический ремонт. Также в республике подготовили проект по строительству новых дебаркадеров.