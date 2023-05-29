СК «Татфлот» передаст свой парк новой компании «Флот РТ» в сентябре-октябре

Учрежденной Татарстаном для развития внутренних пассажирских перевозок компании «Флот РТ» будет передано имущество судоходной компании «Татфлот». Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор «Флота РТ» Роман Лизалин.

«Произойдет это, скорее всего, в сентябре-октябре этого года», — уточнил он в разговоре с агентством. Социальные внутренние перевозки по рекам Татарстана в эту навигацию продолжит выполнять «Татфлот».

При этом «Флот РТ» начнет работу уже этим летом. Зеленодольский судостроительный завод имени Горького в ближайшее время должен передать компании два новых «Метеора-2020» и судно проекта А-217.

«Новые суда мы ориентируем на внутренний туристический бизнес. Будем пытаться обкатать их сначала в Татарстане, чтобы на будущий год уже можно было ставить на другие линии», — рассказал «Татар-информу» Роман Лизалин.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: «Пассажиры сразу почувствуют комфорт»: «Флот Татарстана» поставят на крылья «Метеоров».