Компания «Флот РТ» начнет полномасштабную работу в 2024 году

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Компания «Флот Республики Татарстан» начнет полноценную работу в 2024 году. Пока в Татарстане основным перевозчиком остается АО «Татфлот». Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы ставим перед собой большие цели и понимаем, какая ответственность сейчас на нас возлагается. На сегодня компания решает вопрос штатного формирования, мы планомерно движемся по нашей дорожной карте, по получению соответствующих нормативно-правовых документов, в том числе лицензии на право пассажирских перевозок», — рассказал генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

Для развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Татарстане создана судоходная компания со 100-процентным участием республики в уставном капитале. Первого июня компании были переданы скоростной «Метеор-2020» и водоизмещающее судно А-217.