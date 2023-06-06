В Татарстане подготовили проект по строительству новых дебаркадеров. Предполагается, что основание у них, как и у старых сооружений, будет железобетонным. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Железобетонное основание, которое было сделано в советское время, — очень удачное. Вот это железобетонное основание хотелось бы нам повторить. Нельзя терять уникальное инженерное решение, которое показало себя на „отлично”», — сказал глава Миндортранса.

По его словам, техническое обследование действующих дебаркадеров показало, что железобетонное основание сохранилось хорошо, а надводная деревянная часть — нет. «Пятьдесят лет на воде — это все-таки большой срок. Нами сейчас прорабатывается несколько проектов, в том числе проект А — снести всю надводную часть и построить в том же стиле, то есть восемь дебаркадеров оставить в традиционном стиле», — отметил спикер.

Если при обследовании дебаркадеров, которые поочередно отправят на ремонт, выяснится, что внутренние конструкции еще могут послужить, то будет принято решение о поверхностном ремонте. В частности, будут заменены кровля, окна, двери, обшивочные доски, подчеркнул Ханифов.

«Но думаю, что обследование покажет, что к ремонту дебаркадеров нужно будет подойти очень глубоко, даже радикально. Потому что это электрика, конструкции уже не несут. Не дай Бог, когда сильный ветер, качка, они разрушатся», — заметил он.

По мнению министра, дебаркадеры могли бы стать элементом отдыха на воде. Например, в их залах можно проводить групповые туристические мероприятия. «В связи с тем, что в Чистополе будет строиться пристань, тоже есть желание поставить там дебаркадер, чтобы город не отключался от туристических маршрутов», — добавил он.

Что касается причальных стенок, то они практически все находятся в нормативном состоянии. «Причальная стенка в Камском Устье тоже скоро будет завершена. И рисков, сложностей мы не видим», — заключил Ханифов.

В навигации этого года задействованы 13 пассажирских теплоходов и 11 дебаркадеров.