Татарстан получит еще два «Метеора-2020» в 2025 году

В следующем году Татарстан получит два пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Поставить их планируют к началу навигации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Миндортранса республики Фарита Ханифова.

Строительством судов занимается Зеленодольский завод имени Горького.

«С заводом ведутся переговоры, чтобы мы „Метеоры“ получили к началу навигации», — поделился министр.

В настоящее время в управлении Флот РТ находятся два подобных судна: «Муса Джалиль» и «Михаил Девятаев». Их передача состоялась в прошлом году.

По данным собеседника агентства, изучается возможность запуска «Метеоров-2020» на новых межрегиональных рейсах. Он напомнил, что в прошлом году были запущены рейсы между Казанью и Ульяновском и Казанью и Сарапулом. В ноябре текущего года судно в пробном режиме проследовало из столицы Татарстана в Самару с заходом в Ульяновск.