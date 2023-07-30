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В Татарстане собираются отремонтировать восемь исторических дебаркадеров
В Татарстан после передачи причальной инфраструктуры новой судоходной компании «Флот РТ» будет запущена программа по ремонту дебаркадеров, причем в первую очередь предполагается отремонтировать восемь исторических дебаркадеров. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, передает ТАСС.
«На данный момент дебаркадеры находятся на балансе АО „СК „Татфлот“. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан совместно с АО „Судостроительная корпорация „Ак Барс“ на сегодняшний день проводятся дефектовочные работы. По итогам завершения указанных работ будет сформирован перечень и график проведения ремонтных работ», — пояснил чиновник.
Окончательную стоимость работ определят после завершения проектирования, разработки проектно-сметной документации и «получения заключения экспертизы по достоверности определения сметной стоимости». Среди поволжских регионов России в Татарстане сохранилось максимальное количество дебаркадеров, подчеркнул глава Минтранса РТ.
Вместе с тем, так как перед началом приведения дебаркадеров в порядок потребуется решить имущественные вопросы, основные работы, скорее всего, начнутся уже в следующем сезоне, и их заказчиком будет выступать АО «Флот РТ».
В прошлом году Ханифов рассказывал, что в Татарстане насчитывается восемь причалов и 22 дебаркадера. Тогда 15–17 дебаркадеров планировалось обновить примерно за 150–160 млн рублей еще до начала навигации 2023 года.
Весной на некоторых из татарстанских дебаркадеров был произведен косметический ремонт. Одиннадцать из них задействованы в навигации текущего года. При этом в начале лета стало известно, что в республике подготовлен проект по строительству новых дебаркадеров.
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