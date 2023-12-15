В Шеланге под Казанью демонтируют дебаркадер

В студенческом лагере «Шеланга» Казанского государственного энергетического университета будет демонтирован аварийный дебаркадер. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок, снос сооружения заказал сам вуз.

Из документации следует, что подрядчик должен будет разобрать весь дебаркадер для водных видов спорта: крытую битумной черепицей мансарду второго этажа, деревянное каркасное перекрытие, стены из бруса и досок, дощатые полы и основание сооружения — металлический понтон.

Тендер состоялся в порядке закупки у единственного поставщика, стоимость работ составляет 599 тыс. рублей. Теперь у исполнителя есть пять дней с момента заключения договора (14 декабря), чтобы приступить к сносу дебаркадера, и 30 — чтобы завершить его.

Летом этого года стало известно, что в Татарстане после передачи причальной инфраструктуры новой судоходной компании «Флот РТ» будет запущена программа по ремонту дебаркадеров, причем в первую очередь предполагается отремонтировать восемь исторических дебаркадеров.

При этом сообщалось, что перед началом приведения дебаркадеров в порядок потребуется решить имущественные вопросы, из-за чего основные работы начнутся уже в следующем сезоне. Впрочем, еще весной на некоторых из татарстанских дебаркадеров произвели косметический ремонт. Одиннадцать из них были задействованы в навигации 2023 года. Кроме того, в республике подготовлен проект по строительству новых дебаркадеров.