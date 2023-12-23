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В Татарстане план строительства жилья перевыполнен на 8,6%
В Республике Татарстан план жилищного строительства на 2023 год перевыполнен на 8,6%. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Всего в Татарстане на сегодняшний день введено 3 млн 365 тыс. кв. метров жилья. В частности, на индивидуальное жилищное строительство приходится 1 млн 702 тыс. кв. метров, на многоквартирное инвестиционное жилье — 1 млн 503 тыс. кв. метров, а на жилье, построенное по программе социальной ипотеки, — 161 тыс. кв. метров, отметил докладчик.
Кроме того, Айзатуллин остановился на реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В частности, из 762 детей-сирот 198 уже получили квартиры, на помещения заключены договоры найма. Ведется регистрация права собственности республики на остальные 654 помещения.
В текущем году 81 молодая семья из 38 муниципальных образований получила субсидии на обеспечение жильем, эти средства использованы. Из 34 семей с пятью и более детьми, получивших сертификаты, 32 реализовали их, а оставшиеся две выбирают квартиры. Оформлены все шесть сертификатов, которые получили в 2023-м граждане из числа вынужденных переселенцев, ликвидаторов Чернобыльской аварии и переселенцев с Крайнего Севера.
Кроме того, в этом году завершена реализация республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, добавил глава Минстроя РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в тройку лидеров по объемам ввода жилья в России. К 2030 году в Татарстане хотят ввести в эксплуатацию 25 млн кв. метров жилья.
Стоит отметить, что 16 декабря взнос по льготной ипотеке был повышен до 30%. Решение принято по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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