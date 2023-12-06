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Минниханов призвал искать новые механизмы строительства социального жилья
Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил искать новые механизмы строительства социального жилья. Он выступил на совместном заседании Комиссии Государственного совета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» (председателем которой является) и Комитета Государственной Думы России по строительству и ЖКХ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
В своем выступлении Раис РТ назвал увеличение объемов строительства социального жилья без права приватизации направлением, актуальным для всех регионов. В качестве примера он привел Татарстан, где 38 600 семей имеют право или нуждаются в улучшении жилищных условий, но за счет республиканских и федеральных программ ежегодно удается обеспечить жильем лишь тысячу из них.
Помимо прочего, сдерживающим фактором развития комплексной застройки Минниханов счел разрыв между темпами строительства жилья и социальной инфраструктуры. В связи с этим, по его мнению, следует сохранить программу «Стимул» и распространить ее действие на создание социальных объектов.
«И здесь застройщики готовы принимать участие и софинансировать это строительство. Застройщики также предлагают пересмотреть механизм эскроу-счетов в части распределения доходов между ними и банками для строительства социальной инфраструктуры», — уточнил он.
Минниханов также призвал повышать роль государства в управлении многоквартирным фондом. В этом контексте он вспомнил о внесенном в Госдуму законопроекте об изменении процедуры лицензирования управляющих компаний.
Помимо прочего, Раис Татарстана выразил особую благодарность Президенту России Владимиру Путину за программу модернизации коммунальной инфраструктуры.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов предложил сделать бессрочными льготные программы ипотеки.
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