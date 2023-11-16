В Татарстане к 2030 году хотят ввести в эксплуатацию 25 млн «квадратов» жилья

25 млн квадратных метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в Татарстане уже к 2030 году, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

РТ и Минсрой РФ уже подписали соглашение, согласно которому республика должна выполнить данный объем строительства, цитирует спикера РБК.

Айзатуллин уточнил, что сейчас выдано 523 разрешения на строительство 4,1 млн «квадратов». Данный объем жилья введут в эксплуатацию в 2024-25 годах.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-5 регионов РФ по вводу жилья. За 10 месяцев 2023 года в республике ввели в эксплуатацию почти 3 млн «квадратов». При этом, как говорит Айзатуллин, половина введенного объема – это частные дома. Он добавил, что по ИЖС в этом году Татарстан перевыполнил план на 10%.