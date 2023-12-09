В Татарстане план жилищного строительства на 2023 год перевыполнили почти на 3%

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Татарстане ввели 3 млн 189 тыс. кв. метров жилья – показатель на 3% превысил годовой план на 2023 год. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он уточнил, что 1 млн 687 тыс. кв метров приходится на индивидуальное жилищное строительство, 1 млн 355 тыс. – на многоквартирное инвестиционное жилье, 147 тыс. – на дома по социальной ипотеке.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в совещании принял Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба руководителя республики.