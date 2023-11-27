Казань вошла в тройку лидеров по объемам ввода жилья в России

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Казань поднялась на третью строчку в рейтинге среди российских городов по объемам ввода жилья. Об этом сказал замруководителя горисполкома Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

«Согласно рейтинговой оценке социально-экономического положения среди крупных городов России, Казань улучшила свои позиции по объемам ввода жилья, переместившись с 7-го места в 2022 году на третье место в текущем», – поделился успехами Шакиров. Казань обогнали Краснодар и Новосибирск.

В столице республики за январь-сентябрь ввели свыше 1 млн «квадратов» жилья. Показатель вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столице Татарстана сдали в эксплуатацию почти 15,6 тыс. новых квартир общей площадью и 1 343 индивидуальных жилых дома.

«Рад, что мы в лидерах по строительству жилья, но не только в лидерах по квадратным метрам, мы точно в лидерах по стране вместе с Москвой по качеству. Они умеют строить, итоги подведем в конце года, но хочу сказать, что сдаваемое жилье и микрорайоны одни из лучших в нашей стране», – прокомментировал успехи Казани мэр Ильсур Метшин.