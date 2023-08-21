Власти Татарстана ввели вето на разрешения о строительстве жилья под Казанью

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Власти Татарстана решили временно приостановить выдачу разрешений на строительство жилья в соседних со столицей республики муниципалитетах. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава города Ильсур Метшин.

Ильсур Метшин подчеркнул, что Раис Татарстана Рустам Минниханов несколько раз жестко требовал учитывать при возведении жилья наличие социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, но этого сделано не было.

«И вот — принято решение провести полный аудит. Скорее всего, мнение такое, что это будет ИЖС, а продолжение строительства высотного жилья [будет возможно] только там, где позволяет дорожно-транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры», — пояснил он.

«Нам поручено вместе с Министерством строительства и архитектуры провести аудит, внести предложения. Вместе с Республиканским институтом пространственного развития поставлена задача проработать складывающуюся ситуацию <…>», — уточнил мэр.

При этом Метшин заверил, что в будущем все разрешения на строительство будут выдаваться только на основе «четких, продуманных» документов территориального планирования соседних районов.

«Нельзя телегу ставить впереди лошади. <…> Лучше притормозить сейчас, чем потом. Задний ход обойдется <…> в разы дороже», — констатировал он, выразив надежду, что застройщики с пониманием отнесутся к позиции властей.