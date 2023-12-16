Взнос по льготной ипотеке в России повышен до 30%

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В России до 30% повышен взнос по льготной ипотеке. Минимальный размер такого кредита для всех регионов теперь составит 6 млн рублей, сообщает в своем телеграм-канале Минфин РФ.

Повышена верхняя планка по дальневосточной и арктической ипотеке — вместо 6 млн рублей она составит 9 млн рублей. Решение принято по поручению Президента России Владимира Путина.

«Также новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов», — уточняется в сообщении.

Напомним, что льготную ипотеку на заседании в Москве отстаивал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он предлагал сделать программу бессрочной, а лимит повысить в два раза — с 6 до 12 млн рублей, чтобы получатели могли приобрести двухкомнатную квартиру вместо «однушки».