В Татарстане ожидаются метели, сильный ветер и до 23 градусов мороза

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Сегодня, 2 января, в Татарстане ожидается достаточно морозная и при этом пасмурная и снежная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами по региону, включая Казань, прогнозируется небольшой снег, который днем кое-где, но не в столице РТ, будет усиливаться до умеренного.

В отдельных районах, как сообщал «Татар-информ», также вероятны метели с ухудшением видимости до одного-двух километров. О необходимых мерах предосторожности татарстанцам напомнили в МЧС.

Северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление на северо-восточное. Местами он будет усиливаться до 14 м/с (в Казани — до 13 м/с). На дорогах образуется гололедица.

В светлое время суток воздух в Татарстане после ночных морозов прогреется лишь до -15, -20 градусов, на севере республики — и вовсе только до -23 градусов, а в столице региона — до -20, -22.

Согласно прогнозу синоптиков, как минимум до середины недели в Татарстане установится холодная, влажная и, соответственно, особенно дискомфортная погода. О резком арктическом вторжении ранее предупреждали метеорологи Казанского федерального университета.

Вместе с тем до этого профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, почему в целом 2024 год будет очень теплым. Январь в Татарстане при этом должен выдаться более снежным, чем обычно.