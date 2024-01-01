В МЧС предупредили о надвигающихся на Татарстан морозах

Сегодня ночью и завтра утром, 2 января на территории Татарстана ожидается понижении температуры до -25, -30 градусов (в Казани — до -25, -27 градусов). Днем в отдельных районах метель с видимостью 1-2 км.

В связи с похолоданием в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ рекомендовали татарстанцам соблюдать меры осторожности.

Так, жителям республики настоятельно рекомендуют отменить выезды на личном автотранспорте за пределы населённого пункта без острой необходимости: на природу, в лес, на рыбалку и так далее.

Следует исключить случаи нахождения детей на улице без взрослых, позаботиться об утеплении квартир и подъездов и не допускать перекала печей и использования самодельных обогревательных приборов, чтобы избежать пожаров. Также не стоит пользоваться газовыми плитами для обогрева помещения.

Важно помнить, что для того, чтобы избежать обморожения, следует не мокнуть и не мерзнуть на улице, хорошо питаться и тепло одеваться. Одежду рекомендуется выбрать многослойную, не стесняющую движения.