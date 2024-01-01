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Общество 1 января 2024 13:19

Синоптики Татарстана предупреждают о 30-градусных морозах и метелях

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Завтра, 2 января, в Татарстане ожидается существенное ухудшение температурных условий, включающее в том числе заметное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами по республике столбики термометров опустятся до -25, -30 градусов (в Казани — до -25, -27 градусов).

Кроме того, в дневные часы в отдельных районах региона разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.

Новость дополняется.

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