Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики Татарстана предупреждают о 30-градусных морозах и метелях
Завтра, 2 января, в Татарстане ожидается существенное ухудшение температурных условий, включающее в том числе заметное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы местами по республике столбики термометров опустятся до -25, -30 градусов (в Казани — до -25, -27 градусов).
Кроме того, в дневные часы в отдельных районах региона разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.
Новость дополняется.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»