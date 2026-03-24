Общество 24 марта 2026 06:00

В Татарстане ожидается до 11 градусов тепла, утром возможна гололедица

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 24 марта, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием антициклона аномально теплая и сухая погода с сильными перепадами температур. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе рад республикой прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается. Утром местами сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. В утренние часы кое-где на дорогах региона образуется гололедица.

После ночных -2, -7 (а при прояснениях – и -10) градусов днем воздух по Татарстану прогреется до 6–11 градусов тепла (в Казани – до +9, +11 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели на территории республики ожидается дальнейшее повышение температурного фона, а перепады между ночными и дневными температурами уменьшатся.

Ранее, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23 марта, в Казани были обновлены температурные рекорды 2020, 2025, 2020, вновь 2020, 2015, опять 2015 и 2007 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался побит температурный антирекорд 1908 года.

