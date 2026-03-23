В столице Татарстана обновлен очередной температурный рекорд

Сегодня, 23 марта, в Казани оказался обновлен температурный рекорд 19-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +10,0 градуса.

Предыдущие абсолютные максимумы температуры воздуха для 23 марта в столице РТ были зафиксированы на метеостанции «Казань» в 2014 году, а на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» – в 2007-м. Они составили +9,2 и +10,0 градуса соответственно.

Ранее, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 марта, в Казани были побиты температурные рекорды 2020, 2025, 2020, вновь 2020, 2015 и опять 2015 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели на территории Татарстана ожидается дальнейшее повышение температурного фона. В результате перепады между ночными и дневными температурами уменьшатся.