news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 марта 2026 19:49

В столице Татарстана обновлен очередной температурный рекорд

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 23 марта, в Казани оказался обновлен температурный рекорд 19-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +10,0 градуса.

Предыдущие абсолютные максимумы температуры воздуха для 23 марта в столице РТ были зафиксированы на метеостанции «Казань» в 2014 году, а на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» – в 2007-м. Они составили +9,2 и +10,0 градуса соответственно.

Ранее, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 марта, в Казани были побиты температурные рекорды 2020, 2025, 2020, вновь 2020, 2015 и опять 2015 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели на территории Татарстана ожидается дальнейшее повышение температурного фона. В результате перепады между ночными и дневными температурами уменьшатся.

читайте также
В Казани продолжается обновление температурных рекордов
В Казани продолжается обновление температурных рекордов
К концу недели в Татарстане потеплеет до +13 градусов, перепады температур уменьшатся
К концу недели в Татарстане потеплеет до +13 градусов, перепады температур уменьшатся
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
Новости партнеров