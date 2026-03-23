К концу недели в Татарстане потеплеет до +13 градусов, перепады температур уменьшатся

К концу недели на территории Татарстана ожидается дальнейшее повышение температурного фона. Соответственно, перепады между ночными и дневными температурами уменьшатся, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Метеоусловия в республике в основном продолжит определять обширный антициклон, влиянием которого и обусловлена установившаяся в регионе сухая и теплая погода со среднесуточными температурами, на четыре-пять градусов превышающими норму.

Завтра, 24 марта, погодные условия в Татарстане не изменятся. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха по республике составит от -2 до -7 градусов ночью (при прояснениях в низких местах – до -10 градусов) и от +6 до +11 градусов днем. В ночные и утренние часы в отдельных районах может опуститься туман.

В среду, 25 марта, погода на короткое время изменится из-за атмосферного фронта, поднимающегося с юга на фоне области повышенного давления. Небо станет более облачным. В темное время суток осадки еще маловероятны, в светлое – местами на востоке региона пройдут небольшие дожди. В ночные часы ожидается от -2 до -7 градусов, в дневные – от +5 до +10.

В четверг, 26-го числа, существенные осадки вновь прекратятся. Ночью и утром температурный фон будет отрицательным – от 0 до -5 градусов, тогда как днем воздух прогреется до +5, +10 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и в выходные дни, с 27 по 29 марта, погоду в Татарстане по-прежнему будет определять антициклон. Вероятность осадков останется небольшой, а потепление продолжится: по ночам ожидается около нуля градусов, а в дневные часы столбики термометров начнут подниматься еще выше – до +8, +13 градусов.