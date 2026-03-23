news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 марта 2026 17:14

К концу недели в Татарстане потеплеет до +13 градусов, перепады температур уменьшатся

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К концу недели на территории Татарстана ожидается дальнейшее повышение температурного фона. Соответственно, перепады между ночными и дневными температурами уменьшатся, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Метеоусловия в республике в основном продолжит определять обширный антициклон, влиянием которого и обусловлена установившаяся в регионе сухая и теплая погода со среднесуточными температурами, на четыре-пять градусов превышающими норму.

Завтра, 24 марта, погодные условия в Татарстане не изменятся. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха по республике составит от -2 до -7 градусов ночью (при прояснениях в низких местах – до -10 градусов) и от +6 до +11 градусов днем. В ночные и утренние часы в отдельных районах может опуститься туман.

В среду, 25 марта, погода на короткое время изменится из-за атмосферного фронта, поднимающегося с юга на фоне области повышенного давления. Небо станет более облачным. В темное время суток осадки еще маловероятны, в светлое – местами на востоке региона пройдут небольшие дожди. В ночные часы ожидается от -2 до -7 градусов, в дневные – от +5 до +10.

В четверг, 26-го числа, существенные осадки вновь прекратятся. Ночью и утром температурный фон будет отрицательным – от 0 до -5 градусов, тогда как днем воздух прогреется до +5, +10 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и в выходные дни, с 27 по 29 марта, погоду в Татарстане по-прежнему будет определять антициклон. Вероятность осадков останется небольшой, а потепление продолжится: по ночам ожидается около нуля градусов, а в дневные часы столбики термометров начнут подниматься еще выше – до +8, +13 градусов.

читайте также
В Татарстане 23 марта ожидаются туман и гололедица, днём потеплеет до +12 градусов
В Татарстане 23 марта ожидаются туман и гололедица, днём потеплеет до +12 градусов
В Татарстане число зон возможного затопления и подтопления выросло вдвое за год
В Татарстане число зон возможного затопления и подтопления выросло вдвое за год
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
Новости партнеров