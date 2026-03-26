В Татарстане ожидается до 11 градусов тепла и ветер от легкого до свежего

Сегодня, 26 марта, в Татарстане сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами сохранится опустившийся ночью туман.

Прогнозируется восточный и юго-восточный ветер силой от 3 до 8 м/с (по шкале Бофорта – от легкого до свежего). В утренние часы кое-где на дорогах, включая Казань, сильная гололедица.

После ночных 0, -5, а местами и -8 градусов днем воздух по региону прогреется до 6–11 градусов тепла (в столице РТ – от +9 до +11 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели на территории Татарстана ожидается дальнейшее повышение температурного фона, а перепады между ночными и дневными температурами уменьшатся.

В Казани 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 и 25 марта были побиты температурные рекорды 2020, 2025, 2020, вновь 2020, 2015, опять 2015, 2007 и 2025 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, в столице республики оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.