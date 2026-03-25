Аномально теплый март в Татарстане: восемь температурных рекордов и прогноз на весну

Целую серию теплых температурных рекордов установил нынешний март в Татарстане. Предстоящие апрель и май также ожидаются теплее климатической нормы. Когда в республике полностью сойдет снег, будет ли весна дружной и на каких реках паводок может достичь опасных отметок, «Татар-информ» узнал у синоптиков.





Март побил восемь теплых рекордов

По данным Гидрометцентра РТ, первый весенний месяц в этом году выдался аномально теплым. Сразу восемь теплых температурных рекордов побито в Татарстане. Один из них зафиксирован 23 марта, во Всемирный день метеорологии. По данным метеостанции «Казань», максимальная температура воздуха составила плюс 10 градусов. Предыдущий абсолютный максимум в этот день в Казани был зафиксирован в 2014 году и составлял плюс 9,2 градуса, а также в 2007 году – плюс 10 градусов.

«Температурная аномалия сейчас очень большая – в отдельные дни она составляла 5-6 и более градусов выше нормы. До конца марта характер погоды существенно не изменится. Мы ожидаем температурный фон выше средних многолетних значений», – сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Синоптик отметил особенность нынешней погоды – большой суточный ход. Днем столбики термометров в Казани и западных районах республики поднимаются до плюс 5-11 градусов, а ночью все еще подмораживает местами до минус 5 градусов.

Почему весна не стала дружной

Несмотря на высокие дневные температуры, специалисты Гидрометцентра Татарстана не спешат называть нынешнюю весну дружной. В метеорологии этот термин означает резкое потепление и днем, и ночью, что приводит к лавинообразному таянию снега.

«Сейчас весна носит плавный, затяжной характер. Ночные отрицательные температуры тормозят процесс снеготаяния. Это благоприятный сценарий, способствующий постепенному сходу снежного покрова», – пояснил Феликс Гоголь.

Полного схода снега в марте ждать, по его словам, не стоит. По прогнозам, на большей части республики снег исчезнет лишь во второй декаде апреля.

«Снежный покров в дневные часы уменьшается, ночью таяние снега тормозится. Хотя он естественно уменьшается, его количество значительно. Такой характер погоды будет способствовать постепенному плавному сходу снежного покрова. Поэтому в течение марта он еще однозначно не сойдет», – заметил Гоголь.

При этом ситуация по районам неоднородная: если на востоке (например, в Азнакаевском районе) на полях снега уже почти нет, то в Казани, Арском и Зеленодольском районах запасы снега все еще значительны.

«Средние даты схода снежного покрова в республике варьируются от 9 до 17 апреля. Самая ранняя дата приходится на вторую декаду марта, а самая поздняя – на конец мая. По статистике прошлых лет, однажды это случилось 24 мая», – сказал Феликс Гоголь.

В зоне внимания – Кубня, Меша и Черемшан

Вскрытие малых рек Татарстана ожидается в конце марта – первых числах апреля. Пик половодья придется на первую декаду апреля. Что касается Волги и Камы, то полное очищение Куйбышевского водохранилища ото льда прогнозируется в период с 20 по 25 апреля, что близко к средним многолетним датам.

Максимальные уровни воды на большинстве рек ожидаются выше нормы на 0,2–0,8 метра. Начальник Гидрометцентра РТ предупредил о возможных рисках.

«Если в апреле, пока еще остается снег, придет резкое тепло и днем, и ночью, то возможны достижения опасных отметок на отдельных участках. В зоне внимания – западные реки бассейна Свияги, прежде всего Кубня, а также Меша и Малый Черемшан на востоке», – пояснил он.

Начальник Гидрометцентра РТ назвал традиционные места подтоплений в республике. Это низководные мосты, которые заливает ежегодно из-за особенностей рельефа, независимо от характера весны.

«В республике одни и те же места ежегодно затапливает, где форма рельефа соответствующая. Например, на той же Кубне есть низководные мосты», – заметил он.

Апрель и май будут теплыми

Ближайшая декада в Татарстане будет аномально теплой. В Казани температурный фон будет выше на 5-6 градусов. Долгосрочные прогнозы Гидрометцентра России также указывают на теплое продолжение этого весеннего сезона. Температура воздуха в апреле и мае в Татарстане ожидается на один градус выше климатической нормы.

Из-за аномального тепла ежегодно в республике сокращается продолжительность отопительного периода. Однако окончательное решение будет принято при установлении стабильных среднесуточных температур выше плюс 8 градусов, отметил Феликс Гоголь.

По словам собеседника «Татар-информа», точного прогноза погоды на лето пока нет. Метеорологи призывают ориентироваться на краткосрочные уточненные прогнозы.

«Стопроцентной закономерности между теплой весной и жарким летом нет. Погода может измениться в любой момент – например, если в апреле придет активный циклон с осадками, это может резко изменить динамику и паводка, и температурного режима», – резюмировал Феликс Гоголь.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в соцсетях, что уже сейчас по-апрельски тепло. В предстоящие выходные дни, по его словам, ожидается пик потепления, столбики термометров поднимутся до климатических показателей начала мая.