В Казани обновлен девятый температурный рекорд с начала марта

С начала марта в столице Татарстана обновлен девятый по счету температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань» сегодня, 25 марта, поднялись до +11,3 градуса.

Предыдущие абсолютные максимумы температуры воздуха для 25-го числа первого весеннего месяца в столице РТ были зафиксированы год назад, в 2025-м, на той же метеостанции «Казань» и на авиационной метеостанции «Казань-Сокол». Они составили +10,4 и +10,8 градуса соответственно.

Ранее, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23 марта, в Казани были побиты температурные рекорды 2020, 2025, 2020, вновь 2020, 2015, опять 2015 и 2007 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели на территории Татарстана ожидается дальнейшее повышение температурного фона. В результате перепады между ночными и дневными температурами уменьшатся.