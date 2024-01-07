В Татарстане ожидается аномально холодная погода с небольшим снегом

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Сегодня, 7 января, в день Рождества по юлианскому календарю, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, но не в Казани, вероятен небольшой снег, отмечают синоптики.

Прогнозируется северо-западный и западный ветер силой от 3 до 8 м/с. На дорогах, в том числе и в столице РТ, образуется гололедица.

После ночных и утренних морозов (до -26, а при прояснениях — и до -29 градусов) столбики термометров в светлое время суток не поднимутся выше -16, -21 градуса. При этом кое-где на севере региона ожидается до -25 градусов, в Казани — от -18 до -20 градусов.

С 4 по 9 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. Январь в регионе должен выдаться более снежным, чем обычно. Начало первого месяца года окажется на восемь градусов холоднее нормы.

Вместе с тем в целом 2024 год будет очень теплым, о чем рассказал профессор Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.