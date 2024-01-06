В Татарстане днем ожидается небольшой снег, гололедица и до 21 градуса мороза

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Сегодня, 6 января, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально холодная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Днем местами, но не в Казани, вероятен небольшой снег, отмечают синоптики.

Прогнозируется северо-восточный и восточный ветер силой от 3 до 8 м/с. На дорогах, в том числе и в столице РТ, образуется гололедица.

После ночных и утренних морозов (до -26, а при прояснениях — и до -30 градусов) столбики термометров не поднимутся выше -16, -21 градуса (в Казани — -17, -19 градусов).

С 4 по 9 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. При этом январь в регионе должен выдаться более снежным, чем обычно. Начало первого месяца года окажется на восемь градусов холоднее нормы.

Несмотря на это, в целом 2024 год будет очень теплым, о чем рассказал профессор Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.