В ночь на Рождество в Татарстане ожидаются 29-градусные морозы

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Завтра, 7 января, когда празднуется Рождество Христово по юлианскому календарю, в Татарстане сохранится аномально холодная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью столбики термометров местами по республике опустятся до -25, -29 градусов (в Казани — до -25, -27). Днем местами на севере региона ожидается до -25 градусов.

С 4 по 9 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. При этом январь в регионе должен выдаться более снежным, чем обычно. Начало первого месяца года окажется на восемь градусов холоднее нормы.

Из-за морозов в республике отменяются и переносятся новогодние мероприятия. Так, выступление хора в казанском парке «Сад Рыбака» перенесено из-за погодных условий.