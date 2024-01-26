Более двух третей предварительных заказов электромобилей «Атом» приходится на бизнес

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Примерно 70% предзаказов на электромобили «Атом» приходится на бизнес-сегмент. Об этом рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолий Кияшко, сообщает ТАСС.

«В целом мы продолжаем работу с сегментом B2B, они продолжают оформлять предзаказы и заключать соглашения. Мы рассчитываем, что предзаказов [будет] значительно больше, чем десятки тысяч, может, даже сотни», — заметил собеседник агентства. По его словам, переговоры ведутся со всеми крупными игроками сферы каршеринга и такси.

«Но мы здесь будем очень аккуратно что-то обещать, потому что есть определенные производственные ограничения, поэтому мы в первую очередь будем выполнять те предзаказы, которые уже набрали — 36 тыс.», — подчеркнул вместе с тем Кияшко.

Наибольший интерес к электрокару проявляют заказчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, а также, «безусловно», из Татарстана (Казани и Набережных Челнов), уточнил представитель АО «Кама».

Кроме того, уточнил он, много заказов поступает из Калининградской области, потому что «там в принципе очень сильная история с развитием инфраструктуры сейчас идет». К числу целевых для производителя регионов также относятся южные субъекты Федерации, включая Краснодарский край.

«Атом» — проект российского электромобиля, разработанный компанией «Кама». Изначально машины предполагалось производить в Набережных Челнах, но затем от этих планов отказались. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2023 года рассказал, что опытный образец электрокара будет готов в 2024 году, а серийный выпуск ожидается в 2025-м.

В электромобиле «Атом» будет использоваться отечественная операционная система. К 2030 году электрокары планируют сделать беспилотными.