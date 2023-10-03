На отечественный электрокар «Атом» оформлено 36 тыс. предзаказов

Фото: rais.tatarstan.ru

Отечественный электрокар «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов. Бронирование первой партии автомобилей, стартовавшее в июле, завершено, заявили РИА Новости в компании «Кама».

Производство «Атома» стартует в 2025 году.

«„Атом“ стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно — доступными. Идея подкрепляется результатами — 36 тысяч электромобилей нашли своих будущих обладателей», — заявили в пресс-службе компании.

Созданием электрокара занимаются 700 специалистов. Ожидается, что «Атом» может за 7 секунд разогнаться до скорости в 100 км/ч, запас хода составит до 500 км, однако будет зависеть от модели.

Электроавтомобили начнут производить на заводе «Москвич», где уже стартовала отладка производства и построение функциональных процессов для работы с таким транспортом.

Точная стоимость электрокаров будет озвучена ближе к старту производства, однако гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк пообещал, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к 2030 году электрокары «Атом» планируют сделать беспилотными.