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На отечественный электрокар «Атом» оформлено 36 тыс. предзаказов
Отечественный электрокар «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов. Бронирование первой партии автомобилей, стартовавшее в июле, завершено, заявили РИА Новости в компании «Кама».
Производство «Атома» стартует в 2025 году.
«„Атом“ стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно — доступными. Идея подкрепляется результатами — 36 тысяч электромобилей нашли своих будущих обладателей», — заявили в пресс-службе компании.
Созданием электрокара занимаются 700 специалистов. Ожидается, что «Атом» может за 7 секунд разогнаться до скорости в 100 км/ч, запас хода составит до 500 км, однако будет зависеть от модели.
Электроавтомобили начнут производить на заводе «Москвич», где уже стартовала отладка производства и построение функциональных процессов для работы с таким транспортом.
Точная стоимость электрокаров будет озвучена ближе к старту производства, однако гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк пообещал, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к 2030 году электрокары «Атом» планируют сделать беспилотными.
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