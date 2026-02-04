news_header_top
Общество 4 февраля 2026 06:00

В Татарстане днем ожидается до 25 градусов мороза

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 4 февраля, в Татарстане сохранится установившаяся прежде аномально холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Начавшийся местами в темное время суток снег, на востоке региона сильный, прекратится днем.

Северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/c со временем поменяет направление на юго-западное. Кое-где он будет усиливаться порывами до 12 м/с (но не в Казани). На дорогах образуется гололедица, а на востоке и снежные заносы.

После ночных и утренних морозов (до -32 градусов в западных районах при прояснениях) воздух по Татарстану в дневные часы прогреется лишь до -20, -25 градусов. В Казани ожидается от -20 до -22, местами на востоке – от -16 до -21.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал об отрицательных погодных аномалиях февраля. Подробнее о прогнозе погоды читайте в материале «Татар-информа».

