Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшую декаду в Татарстане ожидается отрицательная аномалия температуры, которая составит «минус» 5-6 градусов. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«И этого вполне будет достаточно для того, чтобы весь февраль оказался ниже нормы. Вторая половина месяца, скорее всего, будет менее морозной, чем первая. В целом февраль окажется на 2-3 градуса ниже по температуре по отношению к климатической норме», – пояснил он.

По климатическим меркам февраль считается малоснежным и достаточно холодным месяцем. По данным Гидрометцентра РТ, среднемесячная температура воздуха в феврале в норме в Татарстане составляет -10,7 градуса, осадки в среднем по республике выпадают на уровне 26,1 миллиметра. Однако этот февраль может оказаться снежным.

